INZAGHI, I precedenti con Italiano e la Fiorentina

Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano, questo pomeriggio alle ore 18.30 daranno vita al loro settimo incrocio in campionato nelle vesti di allenatori. Ma il tecnico dell'Inter, un po', maledirà il fatto di giocare in casa. Permetteteci questa piccola provocazione, ma la realtà dei numeri è questa: nelle gare disputate tra le mura amiche, Inzaghi ha un bilancio in perfetto equilibrio contro Italiano (una vittoria, un pari e una sconfitta, stesso numero di reti fatte e subite, ovvero tre), mentre in trasferta ha sempre vinto (tre su tre) contro il collega.

La Fiorentina porta spesso bene all'attuale allenatore nerazzurro; ha affrontato in panchina i viola 15 volte e in 8 circostanze ha vinto a fronte di sole 4 sconfitte. Senza contare il fatto che ha battuto i gigliati anche nell'ultima finale di Coppa Italia, ma questa è sicuramente un'altra storia rispetto alle gare in campionato che stiamo analizzando.

Una sola affermazione di Italiano contro l'Inter. E' successo nell'ultimo incrocio in Serie, lo scorso aprile in trasferta: 1-0 con gol decisivo di Bonaventura. Prima di allora aveva pareggiato in due circostanze, una volta con lo Spezia e una con i viola, e perso tre volte.

TUTTI I PRECEDENTI INZAGHI VS ITALIANO

4 vittorie Inzaghi

1 pareggio

1 vittoria Italiano

12 gol fatti squadre Inzaghi

8 gol fatti squadre Italiano

TUTTI I PRECEDENTI INZAGHI VS FIORENTINA

8 vittorie Inzaghi

3 pareggi

4 vittorie Fiorentina

28 gol fatti squadre Inzaghi

24 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS INTER

1 vittoria Italiano

2 pareggi

3 vittorie Inter

8 gol fatti squadre Italiano

11 gol fatti Inter