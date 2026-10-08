Inter, risentimento muscolare per Jones. A rischio anche per la Fiorentina

Tegola in casa dell'Inter a causa dello stop di Curtis Jones che si è fermato in allenamento e che dovrà stare fermo alcuni giorni per un risentimento muscolare, evidenziato dagli esami strumentali di giornata. Le condizioni verranno valutate tra qualche giorno ma di sicuro al momento salta la ripresa e la Champions ma spesso lo stop per questo tipo di problema può durare anche sulle tre settimane. Per questo è a rischio, se così fosse, anche per la gara con la Fiorentina che si recherà a San Siro dopo aver affrontato Genoa e Como. Questo intanto il comunicato del club nerazzurro:

"Curtis Jones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.Gli esami hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni"