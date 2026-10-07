Baldini: "La qualità nei giocatori c'è ma ad oggi non abbiamo dirigenti validi"

Il ct Silvio Baldini ha parlato a Sky Sport dell'esperienza nell'Italia U21 e non solo. Ecco alcune dichiarazioni: “Abbiamo una buona qualità, il problema è che non ci sono i dirigenti all’altezza per poter fare le cose per bene. Non è che tutte le volte dobbiamo fare polemiche: i giocatori li vedete, come si esprimono. La Nazionale maggiore ha messo dentro i giovani e subito si è respirata un’altra aria. Poi, se questi ragazzi non giocano, è normale che non possano migliorare e progredire. Il problema sta lì: le società di calcio dovrebbero investire molto di più, che vuol dire farli giocare, non mandarli in prestito”.

Alcune sue dichiarazioni hanno fatto discutere…

“Quando sono rientrato dalle due partite con la Nazionale maggiore, il martedì pensavo che mi arrivasse un’e-mail per farmi i complimenti. Invece era la Procura Federale che voleva sentirmi: volevano sapere chi fossero i lestofanti a cui ho fatto riferimento. Io non voglio insistere su certe polemiche, a volte non approfondisco più di tanto. Non voglio andare oltre, per non avere altri tipi di problemi, però io gli risposi che li conosceva e lui sì, era un ex finanziere (Chine, ndr). Gli dissi che doveva cercare dove le spese erano superiori alle entrate: lì erano i lestofanti. Io ricordo che, quando iniziai ad allenare, c’era Marchetti: nessuno diceva che era una persona onesta, e infatti ha smesso presto. Io faccio certi discorsi, poi però penso solo a voler stare con i giovani e pensare al calcio. Vorrei un attimo isolarmi da queste vicende e considerazioni”.

Giocatori più pronti per la Nazionale maggiore?

“Tanti sono prontissimi. Sono ragazzi in gamba, che possono dare la spinta necessaria al calcio italiano: credo che con Mancini avranno la possibilità di esprimersi, perché è uno che i giovani li lancia”.