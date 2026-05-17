Ndour: "Vittoria rivincita personale e per tutti i nostri tifosi"

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A caldo dal terreno di gioco dell'Allianz Stadium dopo la vittoria in casa della Juventus, ai microfoni di DAZN ha parlato l'autore del primo gol della Fiorentina Cher Ndour: "Questa è stata una rivincita personale e per tutti i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto, va anche a noi stessi che abbiamo dato tutto sapendo lottare e soffrire. Oggi lo abbiamo dimostrato".