Il messaggio dei Commisso alla squadra: "Vittoria su un campo difficile"
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Come fa sapere la Fiorentina, il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine dopo la partita vinta contro la Juventus hanno chiamato il Direttore Generale Alessandro Ferrari per complimentarsi con tutta la squadra, il mister e con il Direttore Paratici. Hanno sottolineato l’importanza di vincere su un campo storicamente difficile come quello della Juventus dicendo anche di concentrarsi in vista dell’ultima partita in casa contro l’Atalanta.
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