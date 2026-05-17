Il messaggio dei Commisso alla squadra: "Vittoria su un campo difficile"

Il messaggio dei Commisso alla squadra: "Vittoria su un campo difficile"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:00News
di Redazione FV

Come fa sapere la Fiorentina, il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine dopo la partita vinta contro la Juventus hanno chiamato il Direttore Generale Alessandro Ferrari per complimentarsi con tutta la squadra, il mister e con il Direttore Paratici. Hanno sottolineato l’importanza di vincere su un campo storicamente difficile come quello della Juventus dicendo anche di concentrarsi in vista dell’ultima partita in casa contro l’Atalanta.