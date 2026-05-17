Contestazione in casa Juventus. Squadra sotto la curva e cori all'esterno

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Lo 0-2 raccolto dalla Juventus in casa contro la Fiorentina lascia degli strascichi in un ambiente elettrico vista la probabile esclusione dei bianconeri dalla prossima Champions League. Clima tesissimo a Torino con i tifosi che prima hanno fischiato i giocatori e li hanno costretti ad un confronto sotto la curva, poi all'esterno dello Stadium numerosi sostenitori bianconeri hanno continuato a manifestare il proprio dissenso. Tra i cori più ripetuti: “La Juve siamo noi”, “Rispettate i nostri colori” e “Ci avete rotto il caz**”. Lo riporta TMW.