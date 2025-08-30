Inter, Chivu su Pio Esposito: "Si gode il sogno con umiltà. Sarà ancora più motivato"

In vista della sfida di domani sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano contro l'Udinese, il tecnico dell'Inter Christian Chivu ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati, dalla Champions alla gara contro i bianconeri, queste le sue parole su Pio Esposito, attaccante fresco della prima convocazione in nazionale e a lungo accostato alla Fiorentina in questa sessione di calciomercato: "Lo conosco da quando ha 13 anni e so di che è pasta è fatto. Lui è un ragazzo con i piedi per terra e sa quanta strada ha da fare.

Gli piacciono le sfide e ha l'umiltà giusta. Lo ha fatto vedere da sempre anche in Serie B e ora si gode il suo sogno e la possibilità di giocare in prima squadra e nella Nazionale maggiore. Sarà ancora più motivato".