IMPALLOMENI, Vlahovic-Juve, difficile chiudere ora

Ospite a Maracanà, l'ex calciatore ed attuale opinionista Stefano Impallomeni ha parlato di una delle querelle principali di questo calciomercato, ovvero il possibile passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus: "Vlahovic lo vogliono vendere i dirigenti della Fiorentina, monetizzare il più possibile e darlo all'estero, ma credo che lui voglia andare alla Juventus. Ma non a gennaio. Questa è un'operazione talmente importante e complessa che non si può definire in dieci giorni".

Per arrivare a Vlahovic si può pensare di sacrificare Dybala?

"La Juve è la Juve. Deve pensare di rivincere gli Scudetti. Non può pensare di prendere Vlahovic e vendere Dybala. Deve azzeccare delle individualità. Dietro De Ligt è un punto interrogativo. L'olandese è forte ma serve un leader lì dietro: Diego Carlos per esempio è formidabile. Forse De Ligt non è adatto a questo tipo di calcio".