IMPALLOMENI, A Firenze difficile fare meglio di Italiano

Durante la trasmissione "Maracanà" a TMW Radio è intervenuto Stefano Impallomeni. L'ex calciatore ha parlato anche del valzer di panchine che sta coinvolgendo la Serie A soffermandosi sulla Fiorentina. Ecco le sue parole:

Palladino-Firenze e Italiano-Bologna: chi può fare meglio?

"A Bologna c'è una Champions inedita e non sarà facile. E sarà difficile ripetere il lavoro di Motta. E anche a Firenze sarà difficile fare meglio di Italiano. Per me ha il compito più difficile Italiano".