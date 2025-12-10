Il Torino cambia direttore sportivo: via Vagnati, Cairo richiama Petrachi

Clamorosi sviluppi societari nel Torino del presidente Cairo, che dopo le ultime sconfitte e con una classifica che inizia a traballare, ha deciso di cambiare direttore sportivo. Il patron granata ha sollevato dall'incarico Davide Vagnati, alla guida dell'area tecnica negli ultimi cinque anni, richiamando Gianluca Petrachi che aveva già ricoperto lo stesso ruolo dal 2010 al 2019.

Ecco il comunicato ufficiale del Torino: "Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questi cinque anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera.

La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!".