Il Torino cambia direttore sportivo: via Vagnati, Cairo richiama Petrachi

Il Torino cambia direttore sportivo: via Vagnati, Cairo richiama PetrachiFirenzeViola.it
Oggi alle 13:33News
Clamorosi sviluppi societari nel Torino del presidente Cairo, che dopo le ultime sconfitte e con una classifica che inizia a traballare, ha deciso di cambiare direttore sportivo. Il patron granata ha sollevato dall'incarico Davide Vagnati, alla guida dell'area tecnica negli ultimi cinque anni, richiamando Gianluca Petrachi che aveva già ricoperto lo stesso ruolo dal 2010 al 2019. 

Ecco il comunicato ufficiale del Torino: "Il Torino  Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide  Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area  tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e  per l’impegno profuso   in questi cinque anni e gli augura il meglio nel  proseguimento della sua carriera. 

La direzione tecnico-sportiva è stata  nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del  Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società  riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a  Torino, Sempre Forza Toro!". 