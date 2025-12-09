Fiorentina-Dinamo Kiev, c'è la squadra arbitrale: dirigerà il serbo Milanovic

Fiorentina-Dinamo Kiev, c'è la squadra arbitrale: dirigerà il serbo MilanovicFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

Sarà l'arbitro serbo Milos Milanovic a dirigere Fiorentina-Dinamo Kiev, gara della quinta giornata della Conference League in programma giovedì al Franchi (ore 18.45). Assistenti Milan Pasajlic e Novak Novakovic, quarto ufficiale Milan Ilic, al var Momcilo Markovic, avar Milan Stefanovic. Ecco la squadra arbitrale nel dettaglio:

Arbitro: Miloš Milanović 
Assistenti : Milan Pašajlić, Novak Novaković 
Quarto uomo: Milan Ilić
Var: Momchylo Markovych 
Assistente Var: Milan Stefanovi