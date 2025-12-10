Giacomo Ferri: "Il Torino ricorda la Fiorentina. Giusto si parli di queste situazioni"

Giacomo Ferri, ex calciatore ora opinionista, ha parlato a TMW Radio coinvolgendo la Fiorentina in un ragionamento sul rendimento del Torino: "I granata non sono ultimi ma sono in una zona pericolosissima, ci vuole poco a trovarsi in zona retrocessione. È chiaro che anche a Torino verranno contestati, ovviamente in maniera civile. La Fiorentina è uguale, nelle stesse condizioni. Sono stati fatti investimenti importanti, hanno tenuto giocatori richiesti per fare un ottimo campionato e adesso sono ultimi.

Ed è giusto che se ne parli. Sono preoccupato per il Torino, perché vedo atteggiamenti passivi che non mi piacciono. Mi preoccupa un certo atteggiamento della squadra".