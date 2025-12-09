Milan-Como rimane in Italia? Stoppata l'ipotesi di una trasferta in Australia

La Serie A rimane in Italia, almeno per il momento. La molto discussa Milan-Como, che secondo la Lega si sarebbe dovuta disputare in Australia, a Perth, resterà con ogni probabilità in Italia, salvo sviluppi inattesi. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, secondo cui le rigide prescrizioni imposte dalla Asian Football Confederation e dalla Federation Australia stanno infatti spingendo la Lega Serie A verso un orientamento sempre più netto: un no definitivo alla gara fuori dai confini nazionali.

La partita, inizialmente prevista per il weekend dell’8 febbraio 2026, dovrà comunque essere riprogrammata. Lo stadio di San Siro, infatti, in quei giorni sarà impegnato per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina: l’evento è fissato per il 6 febbraio e renderà l’impianto indisponibile sia nei giorni precedenti sia in quelli successivi. L’ipotesi più concreta, ancora in fase di valutazione, è lo spostamento dell’incontro a martedì 17 o martedì 24 febbraio, approfittando del fatto che entrambe le squadre non partecipano alle competizioni europee. In questo scenario, la gara rimarrebbe dunque a San Siro e non verrebbe trasferita in un altro stadio. Una sorte diversa toccherà invece all’Inter: il quarto di finale contro Roma o Torino non si giocherà al Meazza, ma verrà ospitato allo U-Power Stadium di Monza.