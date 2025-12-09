Champions, che colpo per Palladino: 2-1 al Chelsea. Inter ancora ko

Nottata dolce-amara per le prime due squadre italiane impegnate questa sera nella sesta giornata della fase campionato della Champions League. Serata da incorniciare per l'Atalanta che alla New Balance Arena ha battuto 2-1 i campioni del mondo (e dell'ultima Conference) del Chelsea: alla rete iniziale inglese con Joao Pedro al 25' hanno risposto nella ripresa Scamacca al 55' e De Ketelaere all'83'. Per Raffaele Palladino si tratta della seconda vittoria di fila in Champions dopo lo 0-3 di poche settimane fa contro l'Eintracht Francoforte.

Nottataccia invece per l'Inter che dopo il ko all'ultimo minuto dello scorso turno contro l'Atletico Madrid ha perso nel recupero anche oggi a San Siro contro il Liverpool: 0-1 il finale. A decidere il match il rigore trasformato al 91' da Szoboszlai per un fallo di Bastoni. Con questi risultati, l'Atalanta sale momentaneamente al 3° posto della classifica generale della Champions a quota 13 punti mentre l'Inter resta a 12 ma scende al 5° posto. Domani le altre gare della Champions con Juventus e Napoli impegnate contro Pafos (a Torino) e Benfica (a Lisbona).