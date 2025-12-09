Champions League, le formazioni ufficiali di Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea
Sesta giornata della fase campionato della Champions League. Questa sera scendono in campo alle 21 le prime due italiane, ovvero Inter e Atalanta, che affrontano rispettivamente a San Siro a alla New Balance Arena il Liverpool e il Chelsea. Ecco le formazioni ufficiali delle due sfide:
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.
LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Jones, Isak, Ekitiké. All. Slot.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolašinac; Bellanova, de Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Acheampong, Biadiashile, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Gittens, Enzo Fernández, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Maresca.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati