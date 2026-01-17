Il cordoglio dell'ADICOSP per la scomparsa del patron viola Rocco Commisso

Il cordoglio dell'ADICOSP per la scomparsa del patron viola Rocco CommissoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:32News
di Redazione FV

Tutto il mondo del calcio piange oggi la scomparsa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Tra i numerosi messaggi di cordoglio, riportiamo quello dell’ADICOSP – Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Calcio.

"Il Presidente Alfonso Morrone, i Vice Presidenti e tutto il Consiglio Direttivo di Adicosp formulano le più sentite condoglianze alla famiglia di Rocco Comisso, Presidente dell’Acf Fiorentina, venuto a mancare nella notte italiana. Adicosp, inoltre, si stringe al dolore della società viola e di tutti i suoi tifosi.