Allegri su Commisso: "Il calcio perde un uomo che ha fatto tanto bene alla Fiorentina"
Nel corso della conferenza stampa pre partita in vista del match di domani contro il Lecce il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha voluto unirsi al cordoglio per la scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso con le seguenti dichiarazioni: "Il primo pensiero va alla famiglia Commisso, con le più sentite condoglianze. Il calcio ha perso un uomo di sport, con grande passione e che credo abbia fatto tanto bene alla Firoentina. Condoglianze doverose alla famiglia"
