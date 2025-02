Social Il saluto di Vlahovic a Fagioli: "In bocca al lupo, ti voglio bene"

Con un messaggio pubblicato su Instagram (qui il post) Nicolò Fagioli ha salutato la Juventus dopo undici anni tra giovanili e prima squadra. Oltre ai tanti commenti ricevuti da tifosi bianconeri, che hanno dimostrato tanto affetto per il nuovo centrocampista della Fiorentina, anche un in bocca al lupo speciale di uno che a Firenze ci è passato prima di trasferirsi in bianconero. Si tratta di Dusan Valhovic, che ha condiviso una storia con una foto che raffigura entrambi, il numero nove della Juve e il suo ex compagno, scrivendo "In bocca al lupo Cicci, tvb". Commento a cui Fagioli ha risposto con un "Grazie frero", a testimonianza della grande amicizia stretta in questi anni tra i due, figlia del rapporto nato in campo ma anche fuori.

Vlahovic e Fagioli hanno giocato per tre anni in bianconero, dal gennaio 2022, quando il serbo si trasferì alla Juve proprio da Firenze, a oggi. Lo scorso 3 febbraio, nelle ultime ore di mercato, Fagioli è diventato un calciatore della Fiorentina, che lo ha acquistato in prestito con con obbligo di riscatto, che scatterà al raggiungimento della qualificazione in una competizione europea della Fiorentina al termine della stagione.

Aveva scritto Fagioli su Ig: "Sono stati 11 anni fantastici. Sono stati 11 anni di pura passione e puro amore. Sono volati! Ho avuto la fortuna di potermi allenare e giocare con giocatori che hanno fatto la storia del calcio e di questa società come Cristiano Ronaldo, Buffon, Chiellini, dybala, Bonucci, di Maria, marchisio, barzagli, Danilo, Alex Sandro, juan, tek e scusate se ne dimentico qualcuno. E poi infine voglio ringraziare di cuore tutto i tifosi Juventini. Mi hanno sempre supportato anche quando, come sapete, non ho passato momenti belli.

Sono eternamente grato a loro. E come mi ha sempre detto il presidente ANDREA AGNELLI….FINO ALLA FINE".