Fagioli saluta la Juventus e cita Agnelli: "Grazie di tutto. Fino alla fine!"

Diventato ufficialmente un giocatore della Fiorentina nei pressi del gong del calciomercato, per Nicolò Fagioli è arrivato anche il momento di salutare la Juventus, club nel quale il centrocampista classe 2001 è cresciuto. Questo il messaggio condiviso dal giocatore sui propri canali social, nel quale ha raccontato l'emozione di undici anni in maglia bianconera, dalle giovanili alla prima squadra: "È arrivato il momento di salutare - ha scritto Fagioli. È sempre difficile andare via da un posto in cui ti sei sempre sentito a casa, dove hai trovato compagni e persone che sono diventati amici durante questo lungo periodo.

Sono stati 11 anni fantastici. Sono stati 11 anni di pura passione e puro amore. Sono volati! Ho avuto la fortuna di potermi allenare e giocare con giocatori che hanno fatto la storia del calcio e di questa società come Cristiano Ronaldo, Buffon, Chiellini, dybala, Bonucci, di Maria, marchisio, barzagli, Danilo, Alex Sandro, juan, tek e scusate se ne dimentico qualcuno.

Voglio ringraziare tutti gli allenatori che mi hanno allenato da quando ero ragazzino fino adesso. In particolare mister Pirlo che mi fece esordire e mister Allegri che mi diede l’opportunità di consacrarmi con questa maglia. Voglio ringraziare la società e tutti i direttori che hanno lavorato in questi anni di Juve.

Un immenso grazie anche a tutte le persone che lavorano dietro le quinte come magazzinieri, dottori, fisioterapisti, stampa, team Manager, preparatori atletici a cui sono e sarò sempre affezionato.

E poi infine voglio ringraziare di cuore tutto i tifosi Juventini. Mi hanno sempre supportato anche quando, come sapete, non ho passato momenti belli.

Sono eternamente grato a loro. E come mi ha sempre detto il presidente ANDREA AGNELLI….FINO ALLA FINE ❤️".