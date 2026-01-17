Social

Il saluto di Bove a Commisso: "Un presidente speciale. Grazie di tutto"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:35
di Redazione FV

Attraverso una storia Instragram pubblicata pochi minuti fa l'ex centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, in procinto di tornare a giocare a calcio, con la chiamata sempre più vicina del Watford, dopo il problema al cuore accusato proprio in viola, ha reso omaggio alla scomparsa del presidente gigliato Rocco Commisso: "Un presidente speciale. Grazie di tutto!". Questo il messaggio scritto da Bove nella storia che raffigura Commisso con tra i piedi un pallone.