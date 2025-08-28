Il premio L'Altro Pallone 2025 al giovane calciatore viola Bassidy Sanogo

Il premio L'Altro Pallone 2025, organizzato da AltroPallone ed Emergency, è andato al calciatore delle giovanili della Fiorentina Bassidy Sanogo. Nei suoi diciassette anni ci sono già tante vite. Partito nel 2021 da Bamako con il sogno di diventare calciatore in Europa, ha attraversato tre deserti (Mali, Algeria e Libia) prima di conoscere la dura realtà della carcerazione in Libia. In quei mesi terribili ha visto da vicino i soprusi, le violenze, gli stupri e la morte.

Al terzo tentativo di traversata, mentre l’imbarcazione su cui viaggiava era in gravi difficoltà, è stato soccorso con altre settanta persone dalla Life Support di EMERGENCY, alla sua prima missione nel Mediterraneo. Era il 18 dicembre del 2022. Sbarcato a Livorno, anche grazie ad una felice collaborazione tra istituzioni e tutori volontari, ha potuto riabbracciare il sogno di giocare a pallone, fino alla chiamata del club gigliato: nella prima stagione ha segnato sei gol, giocando contro ragazzi più grandi. E non ha nessuna intenzione di fermarsi. L’amore per il pallone ha salvato la vita di Bassidy. E la sua storia racconta - anche - che solo l’amore per il gioco può salvare il pallone.



Nell'albo dei vincitori del premio, spiccano tanti grandi nomi del calcio italiano e internazionale tra cui anche Claudio Ranieri, premiato nell'edizione del 2024. La premiazione avverrà al Festival di EMERGENCY a Reggio Emilia, il 5 settembre alle 16:30 nel cortile di Palazzo Ancini. Protagonisti dell’evento Bassidy Sanogo, i rappresentanti dell’AltroPallone e Paola Tagliabue, medico di EMERGENCY.