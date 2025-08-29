Il playoff di Champions è fatale per Mourinho: lo Special One lascia il Fenerbahce

José Mourinho non è più l'allenatore del Fenerbahçe. Il club turco ha annunciato la separazione dal tecnico portoghese, che era arrivato un anno fa con l'obiettivo di conquistare titoli e spezzare l'egemonia del Galatasaray, obiettivo fallito, con tanto di eliminazione nel playoff di Champions League contro il Benfica: è stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la doppia sfida coi lusitani, 0-0 mourinhano all'andata ma sconfitta in Portogallo per 1-0 mercoledì scorso. La società ha ringraziato lo Special One per l’impegno profuso durante la sua esperienza e gli ha augurato successo per il prosieguo della carriera.

Il periodo di Mourinho a Istanbul è stato contraddistinto da tante polemiche contro arbitri, avversari e tifosi e poco altro. Secondo quanto riportato dai media turchi, diversi dirigenti del Fenerbahçe ritenevano che Mourinho non avesse sempre assunto pienamente le proprie responsabilità, e alcune dichiarazioni del tecnico avrebbero alimentato il malumore interno. Questo il breve comunicato diffuso sui canali ufficiali: "Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra di calcio professionistica dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l'impegno profuso per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera".