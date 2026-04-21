Pillon: "Il Lecce nel secondo tempo meritava di più contro i viola"

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L’allenatore, Giuseppe Pillon, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com del pareggio di ieri tra Lecce e Fiorentina: "I pugliesi nel secondo tempo meritavano di più, hanno avuto delle occasioni. Ho visto una squadra che ha combattuto fino alla fine, se la giocherà per la salvezza. Credendoci".

Cremonese o Lecce, su chi punta per la salvezza?

"Il calendario potrebbe dire Lecce. Ma è tutto aperto".

Si aspettava una Cremonese così in difficoltà?

"La Serie A è spietata, quando sbagli qualcosa paghi. Giampaolo cercherà di salvare la Cremonese".