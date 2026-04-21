Pillon: "Il Lecce nel secondo tempo meritava di più contro i viola"

Pillon: "Il Lecce nel secondo tempo meritava di più contro i viola"FirenzeViola.it
© foto di Matteo Papini/Image Sport
Oggi alle 14:31News
di Redazione FV

L’allenatore, Giuseppe Pillon, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com del pareggio di ieri tra Lecce e Fiorentina: "I pugliesi nel secondo tempo meritavano di più, hanno avuto delle occasioni. Ho visto una squadra che ha combattuto fino alla fine, se la giocherà per la salvezza. Credendoci". 

Cremonese o Lecce, su chi punta per la salvezza?
"Il calendario potrebbe dire Lecce. Ma è tutto aperto".

Si aspettava una Cremonese così in difficoltà?
"La Serie A è spietata, quando sbagli qualcosa paghi. Giampaolo cercherà di salvare la Cremonese".