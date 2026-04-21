Ranking del calcio femmminile: la Fifa fa scivolare l'Italia al 14esimo posto

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La FIFA ha comunicato l’ultimo aggiornamento del Ranking per la Nazionali femminili. L’Italia dopo la vittoria sulla Serbia e il pari con la Danimarca perde comunque una posizione e scivola al quattordicesimo posto superata proprio dalle scandinave che salgono al dodicesimo guadagnando due posti. Scende anche un’altra avversaria delle Azzurre nella corsa al Mondiale come la Svezia che perde ben tre posizioni, mentre la Serbia scivola dal 32° al 33° posto in classifica. In vetta restano salde Spagna e Stati Uniti d’America nelle prime due posizioni con l’Inghilterra che sorpassa la Germania e conquista il gradino più basso del podio. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

Fra le prime quindici il balzo in avanti più importante lo mette a segno il Giappone, che oggi è quinto, con anche Canada e Paesi Bassi che si attestano nella top 10. Per il resto guadagnano posizioni importanti cinque nazionali che entrano in ‘territori inesplorati’: Turchia (51ª, +7), El Salvador (78ª, +8), Kosovo (81ª, +11), Nepal (87ª, +2) e Arabia Saudita (160ª, +1), anche se il balzo più importante è rappresentato dalle Samoa Americane che guadagnano ben 17 posizioni, dopo averne già guadagnate 16 nell’aggiornamento precedente, piazzandosi così al 120° posto mondiale. Un altro evento degno di nota di questa edizione, e per la prima volta dall'edizione di agosto 2023, è l'uscita di una squadra dalla classifica: le Isole Vergini Britanniche. La piccola squadra della CONCACAF lascia il suo posto dopo quattro anni di inattività, riducendo il numero di squadre partecipanti a 197.