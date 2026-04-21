Il Napoli avvia i colloqui con Enzo Maresca per il dopo-Conte: il punto

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Tuttomercatoweb.com svela un retroscena legato al prossimo allenatore del Napoli: secondo Tmw, il club azzurro ha parlato con Enzo Maresca per un eventuale post Antonio Conte. Una conferma delle voci delle ultime settimane: il problema è che Conte non ha offerte e non sarebbe convinto di un ritorno in azzurro a causa dell'ingaggio - situazione che potete trovare QUI - e ha un contratto di un altro anno con il Napoli. Chiaro che poi ci sarà un incontro con De Laurentiis alla fine della stagione in cui verranno chieste determinate garanzie e una certa continuità alle scelte di un anno fa. Traduzione: grossi investimenti per provare a ritornare a vincere lo Scudetto.

Non è dato sapere se il presidente abbia voglia di spendere determinate cifre. Così Enzo Maresca può essere la scelta corretta. Il grande problema semmai è che c'è un altro concorrente molto importante, cioè il Manchester City. Anche qui dipende dal futuro di Pep Guardiola, ancora in bilico.