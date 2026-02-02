La Fiorentina su Zappa: attesa oggi la risposta del Cagliari per il vice Dodo

La Nazione fa il punto sull'interesse della Fiorentina per Gabriele Zappa, capitano del Cagliari. La società viola, chiuso per Rugani, ha deciso di intervenire anche sulla corsia destra, con un elemento capace di giocare da terzino ma anche un po’ più avanti. Il cerchio si è stretto intorno al nome del classe 1999. Formula, manco a dirlo, sempre la stessa. Prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Oggi è attesa la risposta del Cagliari e dello stesso giocatore. Ma la palla ce l’ha in mano il club sardo. Sarebbe lui il vice Dodo.