Per Fortini la Roma può arrivare a 11 milioni ma non bastano ancora
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 08:52
di Redazione FV

Il Corriere Fiorentino scrive di Nicolò Fortini sul quale non si sarebbe placato l'interesse della Roma. La società giallorossa - riporta il quotidiano andando a ricostruire le voci che arrivano dalla Capitale - sarebbe disposta a spingersi fino a 11 milioni di euro, ma non è abbastanza per concludere l'affare dal momento che la Fiorentina vuole 15 milioni di euro per l'esterno che andrà in scadenza il prossimo anno. Intanto però si cautela andando a trattare con il Cagliari per Zappa, che interessa anche al Napoli. 