"Il passo del gambero: Vanoli si faccia qualche domanda", il commento di Poesio

"Il passo del gambero" è il titolo dell'editoriale che si legge sulle colonne del Corriere Fiorentino questa mattina del giornalista Ernesto Poesio. Di seguito alcuni estratti: "Chi aveva esaltato il pareggio contro la Juventus, insomma, dovrà forse iniziare a inserire la marcia indietro perché di passi in avanti questa Fiorentina non sembra proprio capace di farne. E anche Vanoli dovrà iniziare a farsi qualche domanda. Per esempio: siamo sicuri l’atteggiamento da sergente di ferro, che buona parte della piazza ha salutato come la panacea a ogni male, sia davvero ciò di cui questo gruppo ha bisogno? Perché l’impressione che emerge dopo l’ennesima sconfitta stagionale è che questa squadra non riesca mai ad accendersi, a essere davvero coinvolta in un progetto tecnico in cui evidentemente i primi a non credere sono gli stessi giocatori.

[...] La Fiorentina è finita in un frullatore e il risultato è un gruppo quasi stordito, impotente di fronte alle avversità e sempre preda degli avversari, più o meno forti che siano. Palladino, che domenica ospiterà da ex i viola a Bergamo, con l’Atalanta ha provato un approccio diverso, quello dell’empatia. Ha parlato di leggerezza da recuperare, quella che ha fatto volare la sua Fiorentina la scorsa stagione. Chissà che allora non serva ritrovare anche questo dalle parti del Viola Park".