Dagli inviati Nikolic in conferenza: "Abbiamo dominato la gara. Ci aspettavamo una reazione viola"

vedi letture

Marko Nikolic, allenatore dell'AEK Atene, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa nell'immediato post partita della sfida vinta al Franchi contro la Fiorentina per 1-0: "Abbiamo fatto una bellissima partita, dominando dall'inizio alla fine al di la di qualche minuto di pausa. Voglio congratularmi con i miei ragazzi per come abbiamo giocato. I tre punti sono importanti soprattutto per i tifosi che ci hanno supportato oggi allo stadio e per tutto il giorno in città".

Ancora sulla partita e sulla situazione della Fiorentina: "Mi è piaciuta molto l'intensità dei miei giocatori sia in controllo palla che in pressing, nei primi 20 minuti abbiamo avuto un controllo quasi completo. Siamo in un buon momento di forma nonostante diverse assenze. I miei giocatori sono combattenti. Nella ripresa ci aspettavamo che la Fiorentina venisse fuori ma alla fine stavamo pure per segnare. e la prima volta che vinciamo in Italia. Voglio dire una parola anche per Vanoli che ha un grande squadra e un grande stadio, sono convinto che migliorerà la sua posizione in classifica".

La sua squadra oggi si può dire abbia messo in mostra una prestazione perfetta?: "No, non siamo stati perfetti al cento per cento, c'è sempre qualcosa da migliorare. Sono però molto soddisfatto di come abbiamo retto con la difesa. Il nostro è un calcio però offensivo e efficace che ci porta a creare tanto".