Il Parma strappa un punto d'oro a Napoli: al Maradona finisce 0-0
Il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Napoli e Parma produce uno 0-0 al Maradona, risultato che costringe gli azzurri a doversi accontentare del terzo pareggio consecutivo in campionato. I partenopei partono forte e all’11’ trovano già una rete con il solito McTominay: un fuorigioco di Mazzocchi a inizio azione porta però all’annullamento del gol. Proprio Rinaldi nega poi il vantaggio sia a Buongiorno che a Hojlund con due belle parate nel primo tempo, con Conte che nella ripresa si gioca le carte Neres e Spinazzola – e pure Lucca nel finale –, ma nessuno riesce a trovare l’acuto che poteva valere tre punti.
Lo 0-0 finale forza quindi il Napoli al terzo pari di fila, con i partenopei ora a 40 punti insieme al Milan (in campo domani a Como). Il Parma sale invece a quota 22 punti.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati