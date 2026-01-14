A San Siro va in scena il secondo recupero: le formazioni di Inter-Lecce

A San Siro va in scena il secondo recupero: le formazioni di Inter-LecceFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

L’Inter si prepara a tornare in campo per il recupero della 16ª giornata di Serie A, non disputata per via della Supercoppa italiana. I nerazzurri vogliono tornare al successo dopo il pareggio nel big match contro il Napoli e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici nella lotta scudetto. Di fronte, però, c’è il Lecce di Di Francesco alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta in rimonta contro il Parma. Ecco le formazioni ufficiali del match:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. Allenatore: Chivu.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. Allenatore: Di Francesco.