Il Parma ha nel mirino due ex viola per l'attacco. E pensa anche a Beltran

In casa Parma è scattata la caccia all'attaccante. Dopo la partenza di Bonny (direzione Inter) i ducali cercano un'altra punta da affiancare a Matteo Pellegrino, centravanti argentino classe 2001 già in rete alla prima stagionale nei trentaduesimi di Coppa Italia (vittoria per 2-0 sul Pescara). Tra gli attaccanti in lista per il Ds Cherubini anche due ex viola.

In tutto, in questo momento, sono tre i profili studiati. Andrea Belotti, Patrick Cutrone e Alberto Cerri emergono come i nomi principali per rinforzare il reparto offensivo, rivela SkySport, che poi aggiunge che per quanto riguarda l'interesse per Lucas Beltran la situazione è complicata: il Parma sarebbe interessato a un prestito, ma la Fiorentina non è propenso a concederlo con questa formula.