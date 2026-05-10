Il Milan crolla in casa, blitz dell'Atalanta di Palladino: a San Siro finisce 2-3

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Il Milan sprofonda ancora e la pesante sconfitta contro l’Atalanta a San Siro certifica una crisi ormai fuori controllo. I rossoneri cadono 3-2 al termine di una partita dominata dagli uomini di Gasperini per oltre ottanta minuti, con una reazione finale troppo tardiva per cancellare l’ennesima delusione stagionale.

La serata è stata segnata soprattutto dalla dura contestazione dei tifosi: fischi alla squadra, cori contro proprietà e dirigenza, con Giorgio Furlani principale bersaglio, e richiami nostalgici a Paolo Maldini, simbolo dell’ultimo Milan vincente dello scudetto 2021/22. Anche la scelta della maglia gialla, lontana dai colori tradizionali rossoneri, è diventata simbolo di un club percepito sempre più distante dalla propria identità.

In campo l’Atalanta ha dominato quasi dall’inizio. Dopo un palo di Rabiot nei primi minuti, la squadra di Gasperini ha preso il controllo grazie ai gol di Ederson e Zappacosta, nati dalle continue iniziative di De Ketelaere sulla fascia destra. Il Milan è apparso fragile, impaurito e incapace di reagire. Nella ripresa il tris firmato da Raspadori, con la complicità di Maignan, sembrava chiudere definitivamente la gara.

Solo nel finale i rossoneri hanno avuto un sussulto d’orgoglio: Pavlovic ha accorciato di testa all’88’, mentre Nkunku ha trasformato un rigore al 94’. Troppo poco però per evitare la quinta sconfitta nelle ultime otto partite e una classifica sempre più preoccupante nella corsa Champions.