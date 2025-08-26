Il Milan ci prova per Rabiot, RMC Sport: "Ma lui vuole giocare la Champions"

Il Milan è interessato ad Adrien Rabiot. Secondo quanto riporta RMC Sport direttamente dalla Francia il centrocampista francese ha intenzione di lasciarsi alle spalle la vicenda e il Marsiglia, iniziando una nuova avventura e approfittando del contratto in scadenza a giugno 2026. L'ex Juve ha posto un solo veto: vuole giocare la Champions League che già ha perso nelle ultime due stagioni. Ci sono club italiani interessati tra cui i rossoneri ma, vista la richiesta di Rabiot stesso, il Milan parte nettamente svantaggiato non giocando nessuna coppa europea.