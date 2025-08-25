Il Milan chiude per Harder. Il retroscena: un anno fa lo voleva la Fiorentina
FirenzeViola.it
Conrad Harder sarà un giocatore del Milan, che si prepara così a regalare un nuovo attaccante a mister Allegri. Tuttomercatoweb.com racconta un retroscena riguardo alla punta in arrivo dallo Sporting Lisbona: in passato avrebbe potuto trasferirsi in Serie A, ma il suo possibile trasferimento sul suolo italiano non è mai avvenuto.
La scorsa estate infatti sul classe 2005 si era mossa la Fiorentina, che aveva provato a sondare il terreno con il Nordsjaelland prima del suo trasferimento allo Sporting Clube de Portugal ma si era fermata di fronte alla richiesta dei danesi da circa 20 milioni di euro, la stessa cifra più o meno per la quale si è poi concretizzato il trasferimento portoghese. Dopo un solo anno è il Milan a portarlo in Italia.
