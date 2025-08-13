Il Milan batte un altro colpo. Dopo De Winter, atteso oggi Athekame

In casa Milan sono ore caldissime sul mercato perché dopo aver accolto Koni De Winter, il club rossonero si prepara ad accogliere anche il nuovo terzino destro. Secondo quanto riporta MilanNews.it si è infatti sbloccata questa mattina la trattativa per il classe 2004 dello Young Boys Zachary Athekame. Affare fatto tra i rossoneri e il club svizzero sulla base di un'offerta da 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Il calciatore nelle prossime ore sarà a Milano dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Milan. Il giovane esterno svizzero firmerà un accordo pluriennale e andrà a rinforzare la corsia destra della difesa, offrendo a mister Allegri una nuova opzione per la stagione ormai alle porte, in un ruolo che vede già la presenza di Saelemaekers e Alex Jimenez.