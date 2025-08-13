Bagarre di mercato intorno al nome di Asllani: dopo il Torino si inserisce anche il Bologna

Bagarre di mercato intorno al nome di Asllani: dopo il Torino si inserisce anche il Bologna
Oggi alle 13:28News
di Redazione FV

È iniziata una vera e propria bagarre di mercato intorno al nome di Kristjan Asllani. Dopo il concreto interessamento delle ultime ore da parte del Torino, secondo quanto riportato da Sportitalia anche il Bologna avrebbe avviato i contatti per provare a superare i granata nella corsa al centrocampista di proprietà dell'Inter. Il giocatore viene accostato alla Fiorentina fin dall'inizio del calciomercato. 