Gravina su Donnarumma: "È il migliore del mondo e non siamo preoccupati per la Nazionale"

vedi letture

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato a Sky Sport in vista della finale di Supercoppa Europea tra PSG e Tottenham che si giocherà questa sera a Udine, rilasciando alcune dichiarazioni sul caso Donnarumma, messo alla porta proprio dal club parigino: "A me dispiace sul piano umano, Gigi ha grande sensibilità, e sul piano tecnico perché per noi è un pilastro. L'auspicio è che possa trovare in tempi rapidi un suo equilibrio e che non si faccia intaccare nel modo di essere, potendo dimostrare ancora una volta la sua caratura internazionale. Parliamo del più forte e importante portiere del mondo.

Se ci sarà con l'Estonia? Certo, per vincere bisogna fare gol e non prenderli, chiaro che Gigi sia un giocatore importante. E con Gattuso è entrato in sintonia immediata, non siamo preoccupati ma convinti che il ragazzo, essendo ormai maturo e formato, possa essere schierato nelle migliori condizioni. Anche con le nostre coccole".