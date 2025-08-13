Dagli inviati Ferrari introduce Sohm: "Volevamo Simon da tempo: non vedeva l'ora di iniziare"

Presente presso il media center del Viola Park per introdurre la conferenza stampa di Simon Sohm, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha così parlato del nuovo centrocampista viola, arrivato a titolo definitivo dal Parma: "Oggi presentiamo Simon: ha già avuto modo e il desiderio di partire subito per l'Inghilterra dopo la firma al Viola Park. Voleva giocare con i compagni ed ha anche segnato. Siamo molto contenti per lui: lo volevamo da tempo e quest'anno si sono create le condizioni per farlo venire qui da noi".