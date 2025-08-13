Calvert-Lewin si allontana dalla Fiorentina: ha un principio di accordo col Leeds

Dominic Calvert-Lewin è destinato ad uscire definitivamente dai radar della Fiorentina. L'attaccante svincolato dopo le stagioni con l'Everton, era stato accostato ai viola come potenziale alternativa a Moise Kean ma secondo Sky Sports ha raggiunto un principio di accordo col Leeds, vicino dunque ad accoglierlo in vista della prossima stagione di Premier League. 