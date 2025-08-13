Calvert-Lewin si allontana dalla Fiorentina: ha un principio di accordo col Leeds
FirenzeViola.it
Dominic Calvert-Lewin è destinato ad uscire definitivamente dai radar della Fiorentina. L'attaccante svincolato dopo le stagioni con l'Everton, era stato accostato ai viola come potenziale alternativa a Moise Kean ma secondo Sky Sports ha raggiunto un principio di accordo col Leeds, vicino dunque ad accoglierlo in vista della prossima stagione di Premier League.
Beltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne drittedi Lorenzo Di Benedetto
1 Beltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne dritte
4 Ultimi 20 giorni di mercato per un centrocampista e il vice Kean. Mandragora aspetta i viola, si decide entro il 18. Tutte le opzioni per la Fiorentina
LiveSohm si presenta: "Pronto a mettere in campo la mia fisicità. Critiche a Parma? Non mi interessa"
Angelo GiorgettiAddio esterno alto, arriverà un laterale a tutta fascia: Zortea candidato ideale. Il ‘no’ di Beltran blocca il vice Kean (per ora). Shpendi pista fredda. Evitare tentazioni su Comuzzo, è un simbolo di crescita
Mario TeneraniGrazie Pioli, il gioco è tornato a Firenze. C'è già una cifra, Fiorentina riconoscibile. L'allenatore è stato chiaro: accontentatelo. Ioannidis davanti, in difesa c'è fermento... Fagioli cresce, se gira lui i viola volano
Tommaso LoretoDall’Inghilterra torna una buona Fiorentina, ora tocca a squadra e società "alzare il livello" come ha detto Pioli. Serve un’altra punta e tra rinnovi e uscite occhio al Milan su Comuzzo
