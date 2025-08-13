Dalla Grecia, l'Olympiacos vuole Pablo Marì: è il preferito del ds Gaspar

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:02Primo Piano
di Redazione FV

Arrivato a gennaio su espressa richiesta di Raffaele Palladino, il difensore Pablo Marì potrebbe lasciare i viola entro la fine di questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dal portale greco thrylos24.gr, l'Olympiacos sarebbe fortemente interessata all'ex Monza, col direttore sportivo Gaspar che lo starebbe trattando come principale obiettivo per completare il reparto difensivo. La Fiorentina lo ha rilevato proprio dal Monza in inverno, pagando circa 2 milioni di euro per il suo cartellino.