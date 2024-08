IL MIGLIORE, Kean ci prova ma non si sblocca in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una prova opaca quella di ieri al Franchi, eppure, tra le note positive, spicca, secondo i principali quotidiani nazionali, la prestazione di Moise Kean, ancora tra i più propositivi nel reparto offensivo. Per La Gazzetta dello Sport è «una spanna sopra tutti». Il Corriere Fiorentino lo etichetta come un combattente a cui non portano via il pallone nemmeno con le mani. Non riesce però a «sfruttare le occasioni», come sottolinea Tuttosport, ma in ogni caso, la Fiorentina dovrà aggrapparsi a questo spirito combattivo. Come ricorda La Nazione, è lecito dare ragione a Palladino quando diceva «voglio 11 Kean».

Queste le pagelle di Kean dopo la sua prova col Venezia:

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport-Stadio: 6

Tuttosport: 6

Corriere Fiorentino: 6,5

La Nazione: 6,5

FirenzeViola.it: Un’altra buona prova anche se non trova il gol, 6,5 (QUI le pagelle di FV)