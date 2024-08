TERRACCIANO ANCORA TRA I TOP, OK PARISI E KEAN, NON BARAK, KOUAMÈ E COLPANI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

TERRACCIANO - Preferito a De Gea torna tra i pali con qualche minima incertezza nelle ripartenze dal basso ma facendo sempre buona guardia nel primo tempo. Risponde presente sul tentativo di Zampano dopo una ventina di minuti nel secondo tempo. Ancora più reattivo nella risposta sulla deviazione ravvicinata di Raimondo. Concede il bis dopo il buon esordio di Parma, 6,5

COMUZZO - Ancora titolare dopo la prova incoraggiante di Parma conferma di non pagare troppo l’emozione anche se a metà ripresa gli scappa Zampano, 6

Dal 32’st QUARTA - Entra più come uomo offensivo che non come terzo difensore, 6

RANIERI - Centrale della difesa a tre non corre particolari rischi nella prima frazione di gioco. Si fa poi apprezzare in chiusura subito dopo l’intervallo ma rischia parecchio quando Raimondo colpisce da due passi. Non del tutto a suo agio in mezzo ai tre, 5,5

BIRAGHI - Scintille in avvio per un duello aereo con Oristano ma soprattutto un grosso rischio quando perde Idzes che conclude alto da due passi. Ci prova su punizione, senza fortuna, dopo un quarto d’ora nel secondo tempo. Manca di poco il bersaglio nel finale rialzando la sua valutazione, 6

DODÒ - Non si risparmia quando c’è da alzare il pressing rincorrendo più di un avversario. Nel secondo tempo obbliga Zampano al giallo confermando buona propensione alla spinta anche se non sono moltissimi i cross, 6

RICHARDSON - All’esordio nel primo tempo gioca il più semplice possibile anche se gli capita una buona occasione dentro l’area, sul finire di primo tempo, e conclude senza grande convinzione. Più libero, anche mentalmente, nella ripresa, 6

Dal 32’st MANDRAGORA - Pochi minuti e rimedia un cartellino giallo, 6

AMRABAT - Comincia bene con la consueta personalità recuperando più di un pallone in mezzo al campo. In apertura di ripresa avvia l’azione che porta al tiro Barak ma come da prassi manca in impostazione, 6

PARISI - Suo il primo tentativo con un tiro centrale non impossibile da parare. Si ripete con una bella incursione che termina obbligando Joronen a deviare in corner a qualche minuto dall’intervallo. Propositivo, 6,5

BARAK - Nel primo quarto d’ora un tiro dal limite abbastanza innocuo. Va un po’ meglio nei primi minuti del secondo tempo quando conclude dopo l’invito di Kean. Potrebbe incidere molto di più, 5

Dal 10’st COLPANI - Non un grande impatto sulla partita e le stesse difficoltà delle prime uscite, 5,5

KOUAMÈ - Dopo una mezz’ora non scintillante si fa apprezzare per una rovesciata in area respinta da Joronen. Anticipato sul più bello dopo la respinta di Joronen al tiro di Kean nelle prime battute del secondo tempo. Meglio rispetto alle ultime uscite ma come Barak non punge, 5,5

Dal 22’st SOTTIL - Primo tentativo con tiro parato dopo una ventina di minuti. Un po’ poco, 5,5

KEAN - Ci prova da fuori su uno dei primi palloni a disposizione. Bravo a dialogare al limite dell’area, chiamando al tiro Barak, in avvio di ripresa ci riprova di lì a poco trovando l’opposizione del portiere. Apprezzabile anche la copertura difensiva a metà secondo tempo. Un’altra buona prova anche se non trova il gol, 6,5

Dal 32’st BELTRAN - Poco servito non ha grandi occasioni per mettersi in mostra, 6

PALLADINO - Sorprende rispolverando Barak accanto a Kouame sulla trequarti, in mezzo c’è l’esordio di Richardson con Dodò e Parisi esterni. L’avvio non è male, i suoi imbastiscono anche qualche buona azione ma nella prima mezz’ora rischiano parecchio nell’occasione di Idzes alla quale replicano con Kouamè prima e Richardson poi. Nel secondo tempo richiama Barak e inserisce Colpani poi è il turno di Sottil al posto di Kouamè ma a rischiare è Terracciano su Raimondo. Gli ultimi cambi sono Quarta, Mandragora e Beltran (in versione prima punta) ai posti di Comuzzo, Richardson e Kean. In realtà la seconda parte della ripresa vede il Venezia mettere in difficoltà la sua squadra che chiude raccogliendo il terzo pareggio consecutivo e rimanda l’appuntamento con la prima vittoria anche per difetti strutturali da sistemare il prima possibile, 6