Social Il messaggio di sostegno del Serino a Parisi: "Forza presidente siamo con te!!"

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Arriva un in bocca al lupo speciale per Fabiano Parisi, terzino della Fiorentina che la scorsa domenica nella sfida contro la Juventus ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro e che in tal senso è già stato operato. L'Fc Serino, club del paese di nascita di cui tra l'altro l'ex Empoli è presidente, ha fatto sentira la propria vicinanza al ragazzo attraverso un post su Instagram. Questo il messaggio del Serino allegato ad una foto in cui viene esposta dal gruppo squadra una maglia con sopra la scritta "Forza presidente siamo con te!!": "Tutta la famiglia FC Serino si stringe attorno al proprio Presidente Fabiano Parisi, augurandogli una pronta e completa guarigione".