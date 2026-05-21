Dimissioni per Spalletti alla Juventus? Il tecnico starebbe riflettendo sul futuro
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Questa mattina La Stampa ha lanciato un indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso. Luciano Spalletti potrebbe infatti dimettersi dall'incarico di allenatore della Juventus, soprattutto in caso di sconfitta nel derby con il Torino.
Proseguono di fatto ormai da giorni i tormenti dell'allenatore sul futuro e, in particolare, sul progetto juventino. L'allenatore toscano, che fino a pochissimo tempo fa pensava di aver aggiustato la stagione e di aver inculcato alcune delle sue idee di gioco nella squadra, oltre che di aver istaruato un buon feeling con il gruppo, starebbe rimettendo in dubbio tutto dopo la sconfitta contro la Fiorentina.
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