Salernitana-Sampdoria per la salvezza, le formazioni: Christensen e Amatucci titolari

Alle 20.30 va in scena l'ultimo atto della serie B con la gara di ritorno dei discussi playout tra Salernitana e Sampdoria. La squadra di Marino è chiamata all'impresa dopo il 2-0 doriano a Genova. Tra l'altro molti giocatori sono reduci dall'intossicazione alimentare che ha costretto molti di loro a ricorrere all'ospedale. La società ha inoltre incassato anche la sconfitta legale contro i playoff che, per il caso Brescia, sono stati differiti dopo la metà di giugno quando ormai i giocatori erano in vacanza o, come Christensen, in Nazionale. Ecco le formazioni scelte dai due tecnici con i due viola in prestito ai granata, Christensen e Amatucci, titolari:

Salernitana (3-4-1-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Soriano; Raimondo, Cerri. Panchina: Sepe, Gentile, Tongya, Simy, Bronn, Njoh, Reine-Adelaide, Guasone, Verde, Jaroszynski, Tello, Girelli. Allenatore: Pasquale Marino.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Veroli; Venuti, Meulensteen, Yepes, Vieira, Depaoli; Coda, Sibilli. Panchina: Chiorra, Curto, Bellemo, Ricci, Akinsanmiro, Oudin, Bereszynski, Malanca, Ioannou, Benedetti, Sekulov, Abiuso. Allenatore: Alberico Evani.