Il Genoa si toglie dalla bagarre, De Rossi: "Siamo virtualmente salvi"

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(ANSA) - PISA, 19 APR - "Virtualmente siamo salvi ed è inutile essere ipocriti. Detto questo dobbiamo continuare a fare punti, a rispettare il campionato e la nostra maglia". Lo ha detto il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, dopo il successodi ieri a Pisa che proietta i rossoblù a 39 punti con 12 lunghezze sulla zona salvezza a cinque partite dalla fine del torneo. Poi ha ammesso che "a Genova sono tanto felice sia nel posto dove sono sia dell'umore che ci circonda". "Penso - ha aggiunto - che abbiamo fatto una bellissima mezza stagione. Salvarci con cinque settimane di anticipo significa che abbiamo fatto un ottimo lavoro". E sui singoli elogia il giovane Amorim lanciato proprio da De Rossi, ma tira anche le orecchie a Colombo che ha calciato il rigore nonostante dalla panchina l'indicazione fosse diversa. "Amorim è fantastico - ha detto - ed è un ragazzo molto giovane che ha sempre fatto molto bene, sa fare partite sporche, ma sa anche darci qualità.

Oggi ci ha fatto vedere un antipasto di quello che potrà diventare. Sono contento per il gol di Colombo, ma le regole si rispettano. Se in allenamento proviamo i rigori con Ostigard ed è lui il rigorista designato e poi in campo si fa altro non va bene. Poi sono contentissimo che Colombo abbia segnato e anche i miei collaboratori mi hanno detto di restare calmo, però se lo avesse sbagliato con il nome di un altro sul foglietto allora sarebbe stato un guaio e una situazione molto più scorbutica da gestire". Infine, una battuta sulla dedica di Ita Airways che in settimana gli ha dedicato un aereo: "Mi fa sorridere perché ho un po' paura di volare, tuttavia sono molto orgoglioso di essere stato scelto tra i pochi atleti che rappresentano l'Italia". Infine, una chiosa su Baldanzi: "Ci dà tanta qualità e il mio consiglio al giocatore è di restare a Genova e di consacrarsi qui da noi. Alla società l'ho già detto e lo dico anche a lui, poi il mercato a mille vie ed è presto per dire se resterà o meno". (ANSA).