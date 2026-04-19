F. Mussolini sulla lotta salvezza: "Ci crediamo al 100%: servirà grande coraggio"

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L'esterno della Cremonese Romano Floriani Mussolini è intervenuto nella zona mista dello Zini al termine della gara pareggiata per 0-0 contro il Torino. Queste le sue parole riprese dalla redazione di CuoreGrigiorosso.com.

Qual è il vostro stato d'animo?

"Sicuramente è un pareggio amaro, meritavamo nettamente la vittoria come dimostrano le statistiche. Non ho ancora rivisto il gol annullato, ma l’impressione è che fosse regolare. C’è amarezza ma dobbiamo andare avanti con fiducia, ripartiamo dalla buona prestazione di oggi".

Vi salvate?

"L’obiettivo è quello e ce la stiamo mettendo tutta. Ci crediamo al 100%, così come ci credono i tifosi. Per riuscirci servirà grande coraggio, come dice sempre il mister".