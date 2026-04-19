Juventus-Bologna chiude la domenica di Serie A: le formazioni ufficiali
La Juventus ha una chance importantissima: sfruttare i passi falsi di Roma e Como e allungare al quarto posto in classifica, portandosi a +5 sulle inseguitrici a cinque giornate dalla fine, ipotecando di fatto la qualificazione alla massima competizione europea. Per farlo dovrà battere un Bologna ottavo in classifica, reduce dalla delusione proprio in Europa, contro l'Aston Villa, ma ancora in corsa per riconquistarsi un posto nelle coppe per la prossima stagione. Ecco le formazioni ufficiali del match:
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. Allenatore: Spalletti.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Helland, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.
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