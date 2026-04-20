FirenzeViola Fiorentina ancora senza Kean. Una stagione da dimenticare per il numero venti, 'primo' per un record negativo

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Nessun giocatore della Serie A 2025/26 ha fatto registrare una differenza negativa tra xG (14,98) e gol (8) maggiore di Moise Kean: -6,98. Lo scrive la Lega Serie A, che fa la tara tra i gol attesi (la cifra legata agli xG si sintetizza così) e le reti in effetti messe a referto. Per i tiri presi e le posizioni da cui li ha scoccati, Kean avrebbe dovuto segnare circa sei reti in più. Anche così si spiega la stagione stregata della Fiorentina.

Attraverso i numeri horror di un centravanti che ha una clausola da 62 milioni valida nei primi quindici giorni di luglio. Mancherà, ancora una volta, stasera al via del Mare, quello che era il vice-capocannoniere della scorsa Serie A, quest'anno in cima soltanto a una triste statistica.

